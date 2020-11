Was für ein Finale! Mit Folge 6 ging am Montagabend die dritte Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben zu Ende. Wer die Enthüllungen und die Bekanntgabe des Siegers verpasst hat, kann die Finalshow jetzt nachschauen.

Das #MaskedSinger-Finale in der Wiederholung

Wie schon die Folgen 1 bis 5 ist auch das Finale von "The Masked Singer" noch einmal im linearen TV zu sehen. Am 25. November 2020 läuft "The Masked Singer" ab 20:15 Uhr in der Wiederholung auf sixx.

"The Masked Singer": Das Finale als ganze Folge auf Abruf bei Joyn

Wer nicht auf die Wiederholung auf sixx warten möchte, kann das Finale von "The Masked Singer" direkt nach der Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos auf Joyn ansehen: Hier geht es zum Finale und allen Folgen von "The Masked Singer" auf Joyn.

