Matthias Opdenhövel weiß, welche Promis bei The Masked Singer dabei sind

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, startet "The Masked Singer", das größte TV-Rätsel Deutschlands, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Das bedeutet: Zehn singende Masken. Zehn Promis hinter den Masken. Eine große Show. Und eine große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Nur insgesamt acht Personen kennen alle Namen der Undercover-Sänger. Einer davon ist Moderator Matthias Opdenhövel: "Der Cast ist großartig! Es sind Prominente dabei, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mitmachen. Aber alle waren sofort Feuer und Flamme."

Auch für Matthias Opdenhövel gilt strengste Geheimhaltung: "Ich schweige wie ein Grab. Selbst meine Familie und Kinder wissen nix, obwohl sie mich schon die ganze Zeit löchern. Auch ihnen wird die Kinnlade runterfallen, wenn die Promis die Masken abnehmen."

Welcher Promi wird seine Identität als Erstes preisgeben?

Bei "The Masked Singer", der besten, verrücktesten Show der Welt, treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplett verhüllen. "Ich glaube, einige möchten sich mal von ihrer ganz anderen Seite zeigen. So ein Kostüm ist ja auch eine Art Tarnkappe. Somit kann man sein bisheriges Image schnell mal um 180 Grad drehen“, vermutet Matthias Opdenhövel.

Das Rateteam bestehend aus Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner sowie Max Giesinger und die Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken nur spekulieren – die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Für den maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen aus dem Publikumsvoting heißt es am Ende der Show: runter mit der Maske! "The Masked Singer" wird produziert von EndemolShine Germany.

"The Masked Singer" ab Donnerstag, 27. Juni 2019, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch auf ProSieben.de

