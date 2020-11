Sechs Masken wollen ins Finale von "The Masked Singer" 2020 kommen.

Das #MaskedSinger-Finale läuft am 24. November um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream.

Wer steckt unter den Masken? Hier gibt es die Indizien und Hinweise.

Eine Maske muss die Show vor dem Finale verlassen

Vor wenigen Wochen begaben sich der Anubis, das Nilpferd, das Alien, das Skelett, die Erdmännchen und die Katze auf die womöglich verrückteste Reise ihres Lebens und sind seitdem als Masken bei "The Masked Singer" Staffel 3 dabei.

Sie sangen sich auf der Bühne in die Herzen der Zuschauer, entfachten mit den Hinweisen auf ihre wahre Identität ein echtes Rate-Feuer, stachen Konkurrenten wie den Hummer und das Alpaka aus und stehen nun im Halbfinale.

Im Clip: Halbfinal-Stimmung am Montag

Wer von den sechs verbliebenen Kostümen setzt sich durch und zieht ins Finale ein, das live am 24. November um 20:15 Uhr auf ProSieben stattfindet? Sobald die Finalisten am Ende der Show feststehen, erfährst du es hier. Wie immer wird auch heute wieder ein ausgeschiedener Promi seine Maske bei der Enthüllung fallen lassen.

Stimme in der ProSieben-App für deinen Favoriten ab

Die Entscheidung darüber, welche Stars sich einen Platz in der Final-Show sichern, triffst du heute Abend zusammen mit den anderen Zuschauern. In der ProSieben-App kannst du für deine Lieblingsmaske abstimmen und sie damit vielleicht in die nächste Sendung voten.

"The Masked Singer" Folge 5 - heute Abend um 20:15 Uhr live auf ProSieben, auf Joyn und im kostenlosen Livestream.

