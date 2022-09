Im Clip: Das sind die ersten drei Masken der 7. Staffel

Fans sind schon in Ratelaune: Kaum sind die ersten drei Masken bekannt gegeben worden, laufen die Spekulationen in den sozialen Medien wie Instagram auf Hochtouren. Waltraut das Walross ist eines der drei neuen Kostüme. Es kommt stilsicher in einem pinken Kleid und mit passender Brille daher. Fans assoziieren gleich mehrere Promi-Damen mit dem Walross:

Daniela Katzenberger

Maite Kelly

Barbara Schöneberger

Shirin David

Katja Krasavice

"The Masked Singer"-Fans: Das Walross ist dieser TikTok-Star

Einige Zuschauer:innen gehen aber auch sehr investigativ vor und geben nicht ihrem ersten Bauchgefühl nach. So sehen sie sich zunächst einmal die Fakten an: Über das Walross wissen wir, dass es als Verkäuferin in einem Supermarkt gearbeitet hat. Ein Kunde filmte sie bei einer Gesangseinlage und machte Waltraut das Walross damit zum Internet-Star. "Ich hab bei Google eingegeben 'Wer wurde im Supermarkt gefilmt und über Nacht bekannt?'", erklärt eine Facebook-Userin. Dabei sei sie auf Elaine Viktoria gestoßen. Der früheren Aldi-Kassiererin gelang im Herbst 2021 auf TikTok der große Durchbruch.

Hat sich Waltraut das Walross schon verplappert?

Andere Fans meinen, das Walross habe sich vielleicht schon verplappert - und zwar im "ZDF-Fernsehgarten". Sie können sich an eine Bemerkung von Moderatorin Andrea Kiewel erinnern. "Sie hat gerade live im Fernsehgarten gesagt, sie wäre gerne ein Walross", so eine Userin.

Wer sich unter Waltraut dem Walross verbirgt, ist natürlich noch streng geheim. Ab 1. Oktober wird jeden Samstag live eine Maske enthüllt. "The Masked Singer" kommt immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben.