"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Video: Die ersten drei Masken bei "The Masked Singer" 2022

Bei "The Masked Singer" 2022 werden Geheimnisse gelüftet – aber erst zur rechten Zeit. Das hält die Fans jedoch nicht davon ab, schon vor Start der Show zu spekulieren, welche Stars in der neuen Staffel dabei sein könnten. Immerhin wurden bereits die ersten drei neuen Masken bekannt gegeben. Wer ist das Zebra? Hier kannst du heiße Tipps aus der Gerüchteküche nachlesen.

Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer" 2022?

Es ist bunt und gibt sich nicht nur mit Streifen in Schwarz-Weiß zufrieden. Das Zebra bringt bei "The Masked Singer" Farbe auf die Bühne – und die Gerüchteküche zum Brodeln. Aber wer wird unter der jungen Maske mit den knalligen Farben vermutet?

Social-Media-Star oder eine Sängerin?

Steckt ein weiblicher oder ein männlicher Star unter der Maske? Das erfahren Zuschauer:innen frühestens, sobald sie das erste Mal die Stimme des Zebras hören. Dementsprechend divers sind derzeit noch die Spekulationen, die im Zusammenhang mit der Maske laut "Der Westen" genannt werden.

Auf Instagram haben die Fans ebenfalls mit dem Rätseln und Raten begonnen. So vermuten sie unter anderem einen Profisportler oder einen Comedian im Kostüm.

Diese Namen sind bereits gefallen:

Twenty4tim

Jeanette Biedermann

Fabian Hambüchen

Ralf Schmitz

Tahnee

Lena Meyer-Landrut

Joko Winterscheidt

Welcher Star im Zebra auf die Bühne tritt, bleibt aber vorerst geheim.

Rätseln und Raten auf Facebook

Für viele Fans ist das detektivische Recherchieren und Rätseln ein wichtiger Bestandteil der Show. Kein Wunder also, dass auch schon in der offiziellen "The Masked Singer"-Rategruppe auf Facebook die Tastaturen glühen. Zuschauer:innen haben bereits mit investigativen Techniken begonnen, um herauszufinden, welche Stars in der kommenden Staffel verhindert sein könnten – aber hält sie das davon ab, bei #MaskedSinger dabei zu sein?

Ob die Fans richtig liegen und wer als das Zebra auftreten wird, siehst du ab Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.