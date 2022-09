"The Masked Singer" 2022: Wer ist der Brokkoli? Alle Spekulationen im Überblick

Im Clip: Das sind die ersten drei Masken der 7. Staffel

Dank der Bekanntgabe der ersten drei Masken aus Staffel 7 von "The Masked Singer" beginnt der Ratespaß schon vor der ersten Sendung. In den sozialen Medien wie Instagram wird bereits eifrig diskutiert. Der Brokkoli lässt die Fans sowohl an weibliche als auch männliche Promis denken. Zu den als Spekulationen genannten Namen gehören:

Pamela Reif

Joko Winterscheidt

Steffen Henssler

Eko Fresh

Sarah Harrison

"The Masked Singer"-Fans unsicher: Ist der Brokkoli ein Mann oder eine Frau?

Die unterschiedlichen Spekulationen machen einmal mehr deutlich, mit welcher Bandbreite "The Masked Singer" immer wieder aufwartet. Angesichts der spektakulären Enthüllungen der vorherigen Staffeln kommt so ziemlich jeder Promi für das Gemüse in Frage.

Und dass nun die geheimste Staffel aller Zeiten bevorsteht, macht das Raten nicht einfacher. Bevor der Brokkoli das erste Mal auf der "The Masked Singer"-Bühne seine Stimme preisgibt, sind die Fans noch nicht einmal sicher, ob hier ein Mann oder eine Frau auftreten wird.

Der Brokkoli ist ein aufwendiges Gemüse

Der Zeitaufwand für die Fertigung dieser Maske hat es in sich: 300 Stunden hat das Team um Gewandmeisterin Alexandra Brandner investiert.

Wer sich unter der Maske des Brokkoli befindet, wird im Laufe der 7. Staffel enthüllt werden. Ab 1. Oktober gibt es jeden Samstag ab 20:15 Uhr eine Liveshow auf ProSieben, an deren Ende eine Enthüllung ansteht.