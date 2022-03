"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Clip: Die Masken stehen schon in den Startlöchern

Er ist knuffig und sportlich: Der Koala ist eine der neuen Masken der 6. Staffel von "The Masked Singer" 2022. Seine geheime Identität beschäftigt schon jetzt zahlreiche Fans.

"The Masked Singer" 2022: Wer ist der Koala?

Sogar Rätselexpertin Ruth Moschner hat schon mit dem Raten begonnen - und vermutet einen ihrer Kollegin im Kostüm. "@reagarvey sieht irgendwie anders aus auf dem Foto… so niedlich" schreibt sie auf Instagram. Damit sorgt sie nicht nur für Erheiterung bei den Fans, sondern facht auch die Gerüchteküche an.

Diese Namen sind bereits gefallen:

Rea Garvey

Daniel Hartwich

Manuel Neuer

Sebastian Hotz aka El Hotzo

Dr. Bob

Pietro Lombardi

Detlef Steves

Frank Rosin

Nelson Müller

Hape Kerkeling

Chris Tall

Elton

Chris Töpperwien

Bastian Pastewka

Ob der richtige Tipp dabei war, siehst du, wenn der Koala enthüllt wird. Bis dahin bleibt seine wahre Identität ein großes Geheimnis.

Neue Staffel - neue Masken

Der Koala ist nicht die einzige Maske, die sich vor Start der kommenden "The Masked Singer"-Staffel zu erkennen gegeben hat. Am Samstag, 19. März 2022 geht es endlich mit den neuen Folgen los und dann siehst du allen Masken in Action. Bis dahin kannst du dich schon voll ins Ratespiel einfuchsen und dir die Tipps der anderen Fans anschauen:

