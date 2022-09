"The Masked Singer" 2022: Wer ist No Name? Alle Spekulationen im Überblick

Im Clip: Das sind die ersten drei Masken der 7. Staffel

Dass No Name ein besonders gutmütiger Roboter ist, kann man bereits an seinem freundlichen Gesicht erkennen. Mehr ist allerdings vor der ersten Folge von "The Masked Singer" Staffel 7 noch nicht bekannt. Das Feld der Spekulationen zum Promi unter der Maske ist dementsprechend weit. Diese Männer und Frauen haben die #MaskedSinger-Fans in den sozialen Netzwerken unter anderem in Verdacht:

Sarah Connor

Matthias Steiner

Christoph Maria Herbst

Guy Gross

Claus Capek

Freundlicher Roboter bei "The Masked Singer"

Bei "The Masked Singer" wird sich No Name nicht nur einen Namen machen, sondern ganz sicher auch viele Freundinnen und Freunde finden. Denn das ist der Grund, aus dem No Name einst von einem Professor gebaut wurde - ein Helfer und Freund zu sein. Ob der Erfinder dem freundlichen Roboter deshalb mit Gesangstalent ausstattete?

Welcher Promi als No Name auf der Bühne steht, wird die neue Staffel von "The Masked Singer" enthüllen. Ab 1. Oktober 2022 läuft die 7. Staffel immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und bei Joyn.