Die achte Staffel hat bisher unsere Lachmuskeln gehörig beansprucht. Deswegen brauchten wir eine kleine Pause um nun mit neuem Elan in die zweite Hälfte der Staffel einzustarten.

Am Montag, dem 23. Juli, kehrt "The Middle" mit der zehnten Folge der aktuellen Staffel um 20:45 Uhr zurück ins Programm. Die aktuellen Episoden kannst du bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge auf ProSieben.de, in der ProSieben App und auf deinem Smart-TV ansehen.