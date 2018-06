Dass das Familienleben anstrengend sein kann, wissen wir spätestens nach neun Folgen "The Middle".

In jeder Folge amüsiert uns Familie Heck mit ihrem Alltagswahnsinn: Sei es Axls neue Freundin April, die für jede Menge Unmut sorgt, Sues College-Probleme oder die klassischen Ehe-Szenarien zwischen Frankie und Mike – bei Familie Heck geht es alles andere als ruhig zu.

Und wie es bekanntlich mit großen Familien ist: Pause braucht jeder mal! Deshalb verabschieden wir unsere "The Middle"-Family nach der neunten Folge am Montag, den 11. Juni, in die Sommerpause.

Die aktuellen Folgen kannst du natürlich wieder 30 Tage online auf ProSieben.de und in der ProSieben App kostenlos streamen.