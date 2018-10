Die letzte Staffel "The Middle"

Auch die achte Staffel "The Middle" hat unsere Lachmuskeln mal wieder gehörig beansprucht. Und um gar nicht erst aus dem Lachtraining rauszukommen, geht es nahtlos weiter mit der neunten und finalen Staffel.

Finale zur gewohnten Zeit

Am Montag, dem 29. Oktober, startet die - letzte Staffel "The Middle" zur gewohnten Sendezeit um 21:15 Uhr. Die aktuellen Episoden kannst du bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge auf ProSieben.de, in der ProSieben App und auf deinem Smart-TV ansehen.