Da ist kein Auge trocken geblieben: Das Staffelfinale mit gleich drei Folgen von "This Is Us" bot pure Emotionen. Doch welche Fragen ungeklärt blieben, erfahrt ihr hier... Achtung, SPOILER: Wer die finalen Episoden noch nicht gesehen hat, sollte jetzt besser nicht weiterlesen!

Das ist passiert

Unser Lieblingspaar Rebecca und Jack steht vor dem Ehe-aus, Randalls leiblicher Vater William erliegt seiner Krebserkrankung und wird mit einer rührenden Trauerfeier geehrt und Kate gesteht gegenüber Toby, dass sie für den Tod von Jack verantwortlich ist.

Ein letzter Roadtrip

William nimmt Randall auf einen Roadtrip in seine Heimatstadt Memphis mit, um Randall seine Wurzeln näherzubringen. Die beiden verbringen eine schöne Zeit miteinander, bis schließlich William zusammenbricht und im Beisein seines Sohnes stirbt.

"Das Beste in meinem Leben waren der Mensch ganz am Anfang und der Mensch ganz am Ende."

Mit diesen emotionalen Worten verabschiedete sich William von seinem Sohn Randall, den er zwar viel zu spät, aber noch rechtzeitig kennenlernen durfte.

Eine Trauerfeier zum Lächeln

Williams letzter Wille war es, seine Trauerfeier von Randalls beiden Töchtern planen zu lassen, damit aus einer Trauer-Feier eine Feier-Trauer wird. Und so kommt die Familie mit Luftballons und Konfetti zusammen und feiert William mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Insbesondere Kate, die den Tod ihres Vaters noch nicht verarbeitet hat, kann ihre Tränen kaum zurückhalten.

Die Spitze des Eisberges

Dass Rebecca und Jack ihre Schwierigkeiten haben, ist bereits in den letzten Folgen deutlich geworden. Doch im Staffelfinale eskaliert die Situation und endet in einem bitterbösen Streit. Parallel wird das Kennenlernen der beiden gezeigt und welche Zufälle vonnöten waren, damit sie zusammenfinden konnten. Der Kontrast der beiden Zeitebenen ist noch nie so deutlich gewesen.

Worauf können wir uns in der nächsten Staffel freuen?

Das Staffelfinale lässt die Zuschauer noch mit einigen offenen Fragen zurück. Allem voran bleibt der Tod von Jack unaufgeklärt. Wir wissen nur, dass sich Kate für den Tod ihres Vaters verantwortlich fühlt. Doch was genau ist passiert? Kate distanziert sich außerdem von Toby, sobald das Thema aufkommt. Wird sie sich ihrem Freund öffnen können?

Auch bleibt offen, wie es um die Ehe von Jack und Rebecca steht, schließlich hat Rebecca ihn um eine Pause gebeten.

"Du bist nicht nur meine große Liebesgeschichte, Rebecca. Du warst mein Volltreffer. Und ich verspreche dir, Baby, unsere Liebesgeschichte fängt jetzt erst an."

Mit diesen Worten beweist Jack, dass er bereit ist, um Rebecca zu kämpfen, komme, was wolle. Doch ob Rebecca Jack zurücknimmt, ist noch offen.

Auch wissen wir noch nicht, wie es zwischen Kevin und seiner Ex-Frau Sophie weitergeht. Gerade haben sich die beiden wieder angenähert, schon kommt das große Filmangebot für Kevin in Los Angeles. Wird die wieder junge Beziehung die Distanz bewältigen können?

Wir bleiben gespannt! Die zweite Staffel läuft am 26. September 2017 in den USA an. Die dritte Staffel ist bereits bestellt.