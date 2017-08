Am Mittwoch, den 23. August 2017, findet das große Staffelfinale mit den letzten drei Episoden der Drama-Serie "This Is Us" auf ProSieben statt. Die Zuschauer können sich auf die Klärung vieler offener Fragen und ein dramatisches Ende der ersten Staffel voller emotionaler Wendungen freuen.

Was Euch im Finale erwartet

Der Serienerfolg aus den USA hielt in den bisherigen 15 Episoden so einige Überraschungen und jede Menge Drama bereit: Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca Pearson (Mandy Moore) haben mit schweren Eheproblemen zu kämpfen. Rebecca möchte trotz ihrer drei Kinder ihre Karriere als Sängerin wieder aufleben lassen und tritt an der Seite ihres Exfreundes Sam in Bars auf, wofür Jack nur begrenzt Verständnis aufbringen kann. Macht Euch auf was gefasst, denn im Finale wird die Situation eskalieren. In der Preview bekommt Ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack.

Außerdem wird Kate (Chrissy Metz) im Finale ein großes Geständnis machen. Was hat Kate mit dem Tod ihres Vaters Jack zu tun?

Auch Randalls (Sterling K. Brown) Beziehung zu seinem leiblichen Vater William (Ron Cephas Jones) wirft einige Fragen auf: Wird er die Kraft aufbringen, seinen schwerkranken Dad bis zum Sterbebett zu begleiten? Oder wird Randall seinen eigenen gesundheitlichen und psychischen Problemen zum Opfer fallen? Im Finale werden Randall und William in einem Roadtrip nach Memphis versuchen, all ihren Problemen entfliehen. Ob das gelingt, seht Ihr am Mittwochabend auf ProSieben.

Kevin (Justin Hartley) steht am emotionalen Scheideweg. Er hat nach einer langen Zeit voller existentieller Ängste nun endlich zu sich selbst gefunden und die Liebe für seine Ex-Frau Sophie (Alexandra Breckenridge) wiederentdeckt. Doch wird diese Kevin zurücknehmen, nachdem er sich zwölf Jahre nicht gemeldet hat?

Was bisher geschah

Für alle, die noch ein bisschen Nachhilfe mit der Grundthematik benötigen, folgt nun eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Handlungsstränge.

Während zu Beginn der Staffel noch völlig unklar ist, wie die Charaktere Rebecca, Jack, Randall, Kevin und Kate in Zusammenhang stehen, werden im Laufe der Staffel die Beziehungen vorgestellt und die einzelnen Figuren aufwendig gezeichnet. Dabei verläuft die Serie nicht etwa chronologisch, sondern erzählt die Geschehnisse auf unterschiedlichen Zeitebenen.

Rebecca und Jack erwarten Drillinge, doch schon in der ersten Folge wird klar, dass die Geburt nur zwei Babys überlebt haben. Das Paar entscheidet sich, einen auf der Straße ausgesetzten dunkelhäutigen Jungen zu adoptieren, um doch noch mit drei Babys das Krankenhaus verlassen zu können.

Parallel wird das Leben der drei Kinder Kate, Randall und Kevin im Erwachsenenalter gezeigt. Kate leidet sehr an ihrem Übergewicht und kämpft tagtäglich mit der dazugehörigen psychischen Belastung. Dann lernt sie den humorvollen Toby (Chris Sullivan) kennen, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Die beiden verlieben sich ineinander, jedoch müssen schon in den Anfängen ihrer Beziehung einige große Probleme bewältigen.

Kates Bruder Kevin hingegen hat keinerlei Probleme mit seinem äußeren Erscheinungsbild. Der erfolgreiche Soap-Star kann sich vor weiblicher Aufmerksamkeit kaum retten, doch befindet sich innerlich in einer Existenzkrise. Im Laufe der Staffel wirft Kevin sein bisheriges Leben über den Haufen und macht sich auf die Suche nach sich selbst.

Randall, der adoptierte Sohn von Rebecca und Kate, trifft zu Beginn der Staffel auf seinen leiblichen Vater William, der ihn als Baby auf der Straße ausgesetzt hat. Der junge Mann schwankt zwischen Verachtung und Vergebung und entscheidet sich schließlich, den krebskranken William bei sich zuhause aufzunehmen.

Jetzt seid Ihr bestens informiert und top vorbereitet auf das große Staffelfinale am Mittwoch ab 21:10 Uhr auf ProSieben.