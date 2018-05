Trennung bei Denise Temlitz?

Was ist zwischen Denise Temlitz und Pascal Kappés passiert? Der Social-Media-Star postete auf seinem Instagram-Account eine emotionale Botschaft. Sie sagt in einem Clip in ihrer Insta-Story: "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so getäuscht in einem Menschen! Wie kann man jemanden mit Lügen ein Eheversprechen geben und sich eine Zukunft aufbauen wollen. Wie konnte ich nur so blind sein!"

Denise Temlitz postet mysteriöse Message bei Instagram

Ganz schön harte Worte von Denise Temlitz. Doch, wen meint sie damit? "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen von meinem eigenen Ehemann", erklärt sie weiter auf Instagram. Was genau passiert ist, weiß man noch nicht.

Erst wenige Stunden vor ihrem traurigen Post veröffentlichte Denise ein Ultraschall-Bild ihres ungeborenen Babys. Das Kind soll im Oktober 2018 zur Welt kommen. Nachwuchs hatte das Paar zwar nicht so schnell geplant, wie sie gegenüber "Intouch" erzählten. Gefreut haben sie sich über die Baby-News aber trotzdem. Doch nun hört sich das bei Denise alles andere als nach einem gemeinsamen Baby an.

Denise Temlitz: "Ich werde jetzt alles für mein Baby tun. Mein Baby"

"Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ich meine Ehe an die Wand gefahren habe. Ich werde jetzt alles für mein Baby tun. Mein Baby." Und weiter erklärt sie: "Ich kann auch nicht so tun als wäre heile Welt und euch was vorspielen. Das ist für mich gerade so ein emotionaler Schock für mich und das Baby."

Sie fügt hinzu: "Bitte zerreißt jetzt Pascal nicht... Er ist trotzdem der Papa und wird es bleiben! Wir brauchen wahnsinnig viel Abstand, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert ist! Liebe ist harte Arbeit!"

Denise Temlitz und Pascal Kappés haben erst im Februar 2018 nach nur wenigen Monaten Beziehung ganz plötzlich geheiratet.

*** Update***

Mittlerweile hat Denise ihre emotionale Video-Botschaft wieder gelöscht. Stattdessen postet sie eher beschwichtigende Worte „Bitte zerreißt jetzt Pascal nicht.... Er ist trotzdem dem Papa und wird es bleiben! Wir brauchen wahnsinnig viel Abstand, um zu verstehen was hier eigentlich gerade alles passiert ist! Liebe ist harte Arbeit!“

Es bleibt wohl abzuwarten, wie sich die Beziehung der beiden entwickelt.