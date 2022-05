TV total

Insta-Challenge: Puffi vs. Toby Gad

Hochspannung bis zum Schluss und Moderationen auf Grimmepreisniveau - das ist? DSDS, richtig. Heute mit dem absoluten Insta-Happening von Superstar-Flüsterer Toby. Puffi hat ihn sich als Vorbild genommen. Who did it better?

10 min