Sitzt in Deutschland ein verurteilter Doppelmörder seit elf Jahren unschuldig im Gefängnis? Die erfolgreichen True-Crime-Podcasterinnen und Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze ("Mord auf Ex") begeben sich in ihrer investigativen ProSieben-Reportage "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" (Dienstag, 11. Oktober 2022, 20:15 Uhr) auf Spurensuche. Sie entdecken dabei bisher unbekannte Hinweise, die Fragen an der Schuld des verurteilten Täters aufwerfen.