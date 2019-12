Von wegen stille Nacht: Wenn Joko & Klaas zum festlichen Vorglühen einladen, wird gesungen, geplaudert und gelacht. Zwischen Kunstschnee und Geschenkattrappen wird der liebsten Weihnachtsplatte der Gastgeber gelauscht – nämlich den selbstgebastelten „Satire Hits“. Im Studiospiel „Kleinanzeigen Karaoke“ proben Joko & Klaas mit ihren Gästen bereits vor der Bescherung, mit welchen ausgeklügelten Verhandlungstaktiken ungeliebte Geschenke nach Weihnachten schnell wieder den Besitzer wechseln. Und bei all der Harmonie darf auch am Fest der Liebe der Wettbewerb nicht fehlen: In einer Weihnachts-Edition des Klassikers „Aushalten: Nicht Lachen“ duellieren sich die beiden mit Unterstützung von Matthias Schweighöfer und Edin Hasanović. Wer lässt sich wohl zuerst aus der vorweihnachtlichen Ruhe bringen?

„Weihnachten mit Joko & Klaas“ – Montag, 23. Dezember 2019, auf dem besten Sendeplätzchen um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #WeihnachtenWieFrüher