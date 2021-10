Steckbrief zu Edin Hasanović:

Vorname Edin Nachname Hasanović Beruf Schauspieler Land Bosnien und Herzegowina, Deutschland Geburtsort Zvornik, Bosnien und Herzegowina Geburtstag 02.04.1992

Edin Hasanović – Charakter-Darsteller und Grimmepreis-Gewinner

Edin Hasanović war noch ein Säugling, als seine Mutter mit ihm 1992 zu Beginn des Bosnienkriegs aus der Heimat nach Deutschland floh. In Berlin machte er dann 2011erfolgreich sein Abitur. Da hatte er aber seine Liebe zur Schauspielerei schon lange entdeckt. Bereits 2003 spielte er in dem Kinderfilm "Wer küsst schon einen Leguan?" mit, seitdem stand für Edin Hasanović fest, dass er Schauspieler werden will. So spielte er bereits als Jugendlicher in zahlreichen TV-Serien mit, unter anderem hatte er eine wiederkehrende Rolle als Bosnien-Flüchtling in der ZDF-Krimiserie "KDD – Kriminaldauerdienst" (2007 bis 2010).

Fortan spielte Edin Hasanović neben diversen Filmen immer häufiger in Krimi-Produktionen mit, zumeist auf der eher dunkleren Seite der Macht. Für seine Charakterrollen in Filmen wie "Schuld sind immer die anderen" (2012) erntete er exzellente Kritiken und diverse Filmpreise. 2016 erhielt er gar die Goldene Kamera als Bester Nachwuchsdarsteller. Für seine Rolle in der TV-Serie "Skylines" gewann er 2020 zudem den Grimmepreis.

