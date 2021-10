Steckbrief zu Frederick Lau:

Vorname Frederick Nachname Lau Beruf Schauspieler, Autor und Synchronsprecher Land Deutschland Geburtsort West-Berlin Geburtstag 17.08.1989

Frederick Lau – der Frühstarter im Film-Business

Der deutsche Schauspieler Frederick Lau spielte trotz seiner erst 32 Jahre in knapp 50 Kinofilmen mit. Dazu gesellen sich unzählige TV-Filme, Fernsehserien und sogar Musikvideos. Seine Schauspielkarriere startete er bereits im Alter von 9 Jahren, seit dem zieren seine Vita Erfolgsfilme wie "Die Welle" oder auch „Victoria“, für die er jeweils den Deutschen Filmpreis gewann. Die Komödie "Neue Vahr Süd" brachten ihm den Grimme-Preis, den Bayerischen Filmpreis sowie den Deutschen Comedypreis als jeweils Bester Hauptdarsteller ein. Jene Award-Liste ließe sich noch deutlich verlängern – so oder so ist er für sein Alter einer der am meisten ausgezeichneten Mimen in Deutschland.

Da Frederick Lau auch in vielen TV-Krimis wie "Tatort", "Polizeiruf 110" oder auch "SOKO" mitwirkte, dürften auch seine Talente als Detektiv äußerst geschult sein. Das Phantom wird sich also sehr in acht nehmen müssen, will es gegen Frederick Lau und seinen detektivischen Mitstreitern nicht auffliegen. Für ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel dürfte in der neuen Rätsel-Show "Wer ist das Phantom?" auf jeden Fall gesorgt sein.

