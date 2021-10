Steckbrief zu Max Mutzke:

Vorname Maximilian Nepomuk "Max" Nachname Mutzke Beruf Sänger Land Deutschland Geburtsort Waldshut-Tiengen Geburtstag 21.05.1981

Max Mutzke – ESC-Legende und Sieger bei "The Masked Singer"

Der Sänger Max Mutzke steht für eine Zeit, als Deutschland beim Eurovision Song Contest noch einstellige Plätze belegte … und nicht als Vorletzter ein Dauerabonnement besaß. Damals 2004 – von Erfolgsproduzent Stefan Raab gecastet – erreichte Max Mutzke in Istanbul mit seinem Lied "Can’t Wait Until Tonight" einen tollen achten Platz. In Deutschland stürmte die Single auf Platz 1 der Charts. Für den Musiker aus Baden-Württemberg bedeutete der Erfolg den Durchbruch. Seitdem ist Max Mutzke aus der deutschen Musik-Szene nicht mehr wegzudenken und gilt außerdem als einer der besten Sänger des Landes überhaupt. Dies bewies er unter anderem 2019 in Staffel 1 der ProSieben-Show " The Masked Singer", in der er als Astronaut verkleidet als Sieger hervorging.

Seit Beginn seiner Karriere veröffentlichte Max Mutzke bislang acht Studioalben. Dabei singt er mal auf englisch, mal auf deutsch, aber immer in seinem unverkennbaren eigenem Musikstil mit einer Mischung aus Soul, Funk, Jazz und Rock. Seine Erfolge und seine Vielseitigkeit sorgen auch dafür, dass Max Mutzke mit großen Teilen der Show- und Musik-Branche bestens vernetzt ist. Ein Phantom aus diesem Business könnte Detektiv Max daher schnell entlarven – wir sind jedenfalls gespannt. Wenn du mehr über ihn wissen willst, kannst du dies im Star-Profil von Max Mutzke tun.

