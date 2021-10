Steckbrief zu Michi Beck:

Vorname Michael "Michi" Nachname Beck Beruf Musiker, Rapper und Synchronsprecher Land Deutschland Geburtsort Stuttgart Geburtstag 11.12.1967

Michi Beck – der DJ von den Fantastischen Vier

Der Rapper Michael "Michi" Beck ist ein Viertel der Hip-Hop-Formation "Die Fantastischen Vier". Dort ist er zuständig für den Sprechgesang sowie den Part als DJ. Darüber hinaus ist er die Hälfte des DJ-Duos "Turntablerocker", mit der er Hip-Hop als Partymusik in deutschen Clubs etablierte. Unter seinem Pseudonym "Hausmarke" war Michi Beck aber auch schon Solo aktiv und landete Ende der 1990er mit seinem Album "Weltweit" in den deutschen Charts. Sein musikalisches Händchen bewies er außerdem in der Musikshow "The Voice of Germany". Hier führte er zusammen mit seinem Fanta4-Band-Kollegen Smudo sein Talent zweimal zum Sieg der Show: 2014 war es Charley Ann Schmutzler, 2015 Jamie-Lee Kriewitz.

Wäre es nach Michael Becks Eltern gegangen, wäre der Rap-Künstler heute jedoch ein Groß- und Außenhandelskaufmann, eine Lehre dazu absolvierte er in den Jahren 1987 bis 1990. Gefallen fand er an dieser Art der Arbeit nicht, Michi Beck wollte lieber DJ werden. Zum Glück traf er Mitte 1987 seine heutigen Band-Kollegen Thomas D, Smudo und Andreas Rieke. Mit ihnen gründete er zunächst die Formation "Terminal Team", aus der wenig später die "Fantastischen Vier" wurden. Und zieht Michael Beck einmal nicht rappend durch die Lande, arbeitet er gerne als Synchronsprecher, zum Beispiel bei der "Madagascar"-Filmreihe oder bei "Toy Story 4". An künstlerischer Erfahrung dürfte es Michael Beck (hier sein Star-Profil) also kaum fehlen, um ein Phantom künstlerisch zu enthüllen.

