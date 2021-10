Steckbrief zu Sasha:

Vorname Sascha "Sasha" Nachname Röntgen-Schmitz Beruf Sänger Land Deutschland Geburtsort Soest Geburtstag 05.01.1972

Sasha – Veteran bei "The Voice" und siegreicher Dino bei "The Masked Singer"

Sasha ist nicht nur einer der erfolgreichsten Pop-Sänger Deutschlands, sondern auch einer der Beliebtesten. Während seiner Zeiten als Coach bei "The Voice Kids" sowie "The Voice Senior" flogen ihm die Herzen der Talente reihenweise zu. Seine bislang neun veröffentlichten Studio-Alben erreichten insgesamt 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status. Dazu gesellen sich unzählige Awards wie etwa vier Echos, ein Bambi, eine Goldene Kamera und sogar der Deutsche Fernsehpreis. Bisweilen wagte Sasha zudem schon den ein oder anderen Ausflug ins Fernsehen und sogar auf die Kinoleinwand – zum Beispiel in den Filmen "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken" (2007) oder auch "Ossi’s Eleven" (2008).

Mit Phantomen kennt sich Sasha ebenfalls bestens aus, denn gewissermaßen war er selbst schon mal so eine Art Phantom. Denn 2002 legte Sasha eine vermeintliche künstlerische Pause ein und schlüpfte stattdessen in seine Kunstfigur Dick Brave. Seine auf Rock & Roll ausgelegte Gestalt gab sich lange Zeit nicht als Sasha zu erkennen, bekam stattdessen sogar eine eigene Biografie. Erst für die Live-Auftritte lüftete er das Geheimnis schließlich. Als Dick Brave and the Backbeats spielte Sasha in ausverkauften Hallen, stürmte 2003 mit seinem Rockabilly-Album "Dick This" die Spitze der Album-Charts und spielte 2006 sogar auf der Hochzeit von Pink und ihrem Gatten Carey Hart. Zusätzlich siegte Sasha im Frühjahr 2021 in der 4. Staffel von " The Masked Singer". Sein Kostüm war zwar der Dinosaurier, allerdings führt man als unerkannter Teilnehmer der Show quasi ebenfalls ein Leben als Phantom. Das Phantom bei "Wer ist das Phantom?" sollte sich daher vor Detektiv Sasha (hier sein Star-Profil) sehr in Acht nehmen.

