Steckbrief zu Smudo:

Vorname Michael Bernd "Smudo" Nachname Schmidt Beruf Musiker, Rapper und Schauspieler Land Deutschland Geburtsort Offenbach am Main Geburtstag 06.03.1968

Smudo – Überflieger und Rennfahrer der Fantastischen Vier

Hättest du es gewusst, dass Smudo von "Die Fantastischen Vier" mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt? Falls ja, wärst wohl auch du ein:e sehr talentierte:r Detektiv:in für das neue Rateshow-Format "Wer ist das Phantom?". Doch in der ersten Staffel tritt nun erst mal Smudo an, um die prominenten Phantome zu enthüllen. Und dass Smudo ein überaus helles Köpfchen ist, stellte er schon mehrfach unter Beweis. Neben seiner Funktion als Rapper und Texter der Hip-Hop-Formation "Die Fantastischen Vier" hob er im November 2020 die Luca-App aus der Taufe. Zudem fährt er Autorennen, besitzt einen Flugschein und agiert wahlweise als Schauspieler oder Synchronsprecher – etwa bei der Filmreihe "Madagascar".

Bei "The Voice of Germany" führte er zusammen mit seinem Band-Kollegen Michi Beck sein Talent bereits zweimal zum Sieg der Show: 2014 war es Charley Ann Schmutzler, 2015 Jamie-Lee Kriewitz. Das zeugt von Menschenkenntnis und reichlich Empathie. Für die Aufgabe als Detektiv bei "Wer ist das Phantom?" scheint Smudo also beste Voraussetzungen mitzubringen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, woher sein Spitzname Smudo eigentlich kommt, dann klicke hier auf das ProSieben-Star-Profil von Smudo.

