Vorname Thomas "Tom" Helmut Nachname Beck Beruf Schauspieler und Sänger Land Deutschland Geburtsort Nürnberg Geburtstag 26.02.1978

Tom Beck – der musikalische TV-Kriminaler

Der deutsche Schauspieler und Sänger Tom Beck gewann im Frühjahr 2020 die 2. Staffel von " The Masked Singer". Mit Maskierungen, Geheimnissen und Versteckspielen kennt sich Tom Beck also bestens aus. Doch nicht nur deswegen sollte das Phantom auf der Hut sein. Tom Beck weist außerdem eine riesige Krimi-Erfahrung im deutschen Fernsehen auf. In zwei Serien war er sogar der langjährige Hauptdarsteller auf Seiten der Ermittler: "Alarm für Kobra 11 – Die Autobahnpolizei" sowie "Einstein". Hinzu kommen Gastauftritte in TV-Krimis wie "Polizeiruf 110", "SOKO" sowie "Die Rosenheim-Cops".

Zu seinen zahlreichen TV-Auftritten gesellen sich außerdem noch viele Kino-Blockbuster des deutschen Films wie etwa "Zweiohrküken", "Vaterfreuden" oder "SMS für Dich". Für seine Darbietungen in Kino und Fernsehen heimste der gebürtige Nürnberger bereits zwei silberne und zwei goldene Bravo-Ottos ein. Neben der Schauspielkunst beherrscht Tom Beck außerdem die Kunst des Singens. Nicht umsonst ging er schließlich bei "The Masked Singer" als Sieger hervor. Zwischen den Jahren 2011 bis 2020 veröffentlichte Tom Beck sechs Alben und rund ein Dutzend Singles. Somit ist Tom Beck nicht nur in der Schauspiel-Branche bestens vernetzt, sondern kennt eben auch viele Musik-Stars der Szene. Für das Phantom noch ein weiterer Grund, um seine Enthüllung zu fürchten. Mehr Informationen zu diesem Multitalent kannst du im Star-Profil von Tom Beck nachlesen.

