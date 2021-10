Steckbrief zu Jeannine Michaelsen:

Vorname Jeannine Nachname Michaelsen Beruf Moderatorin und Musical-Darstellerin Land Deutschland Geburtsort Troisdorf Geburtstag 23.12.1981

Jeannine Michaelsen – Die mit Joko und Klaas tanzt

Die meisten TV-Zuschauer:innen kennen Jeannine Michaelsen als Moderatorin und Bändigerin von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihren Shows "Joko und Klaas – Das Duell um die Welt" sowie "Die beste Show der Welt". Ohne ihre charmante aber bestimmte Führung durch die Formate wäre wohl schon längst die eine oder andere Show aus dem Ruder gelaufen. Dabei moderierte Jeannine Michaelsen in der Vergangenheit noch viele andere große Events, etwa bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 im ZDF, die Verleihung der Goldenen Kamera 2019 zusammen mit Steven Gätjen oder "Die Show mit dem Sortieren" auf ProSieben.

Was viele Zuschauer:innen nicht wissen: Jeannine Michaelsen ist eine mit Diplom und Auszeichnung versehene Bühnendarstellerin sowie eine hervorragende Musical-Darstellerin. Ein riesiges Talent, welches sie auch in den ProSieben-Shows mit Joko und Klaas manchmal durchblitzen lässt. Ihre Ausbildung genoss die 1981 in Troisdorf geborene Nordrhein-Westfälin an der Bühnenfachschule in Hamburg. Ihr Gesangstalent wird Jeannine Michaelsen bei "Wer ist das Phantom?" vielleicht nicht einsetzten können, ihre weitreichenden Kontakte in die Show-Branche hingegen sehr wohl. Im Star-Profil von Jeannine Michaelsen kannst du noch mehr über das Multitalent erfahren.

