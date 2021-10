Steckbrief zu Linda Zervakis:

Vorname Linda Nachname Zervakis Beruf Journalistin, Moderatorin Land Deutschland Geburtsort Hamburg Geburtstag 25.07.1975

Linda Zervakis – Recherche-Profi auf den Spuren des Phantoms

Als Tochter einer griechischen Gastarbeiterfamilie in Deutschland sammelte Linda Zervakis ihre ersten "beruflichen" Erfahrungen im Kiosk ihrer Eltern. Jene Zeit liegt schon ein Weilchen zurück, heute ist Linda selbst Ehefrau und Mutter zweier Kinder. Und beruflich steht sie nicht mehr in einem Kiosk, sondern arbeitet als Journalistin, Autorin, Podcasterin und Moderatorin. Allesamt Berufe, die im Hintergrund sehr viel mit Recherche zu tun haben, was ihr bei ihrem Job als Detektivin bei "Wer ist das Phantom" sicherlich hilft.

Ihren Durchbruch schaffte Linda Zervakis einst als Nachrichtensprecherin "Im Ersten" in der Tagesschau. Sie ist übrigens die erste Nachrichtensprecherin des Senders mit Migrationshintergrund. Für Linda spielt und spielte das allerdings nie eine Rolle. Sie will einfach nur sie selbst sein, und kein Aushängeschild für eine besonders gelungene Migration. Einfach nur sie selbst kann sie mittlerweile auch beruflich sein. Durch ihren Wechsel zu ProSieben durfte sie das strenge Tagesschau-Outfit deutlich auflockern und der ernste Gesichtsausdruck weicht auch mal einem herzhaften Lächeln. Etwa in ihrem wöchentlichen Live-Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live.", welches sie jeden Montag zusammen mit ihrem Kollegen Matthias Opdenhövel live moderiert. Im Starprofil zu Linda Zervakis kannst du noch mehr Details über die ProSieben-Moderatorin in Erfahrung bringen.

Weiterführende Links:

Alle Detektive bei "Wer ist das Phantom?" im Überblick: