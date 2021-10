Steckbrief zu Nora Tschirner:

Vorname Nora Nachname Tschirner Beruf Schauspielerin, Moderatorin und Musikerin Land Deutschland Geburtsort Ost-Berlin Geburtstag 12.06.1981

Nora Tschirner – Tatort-Kommissarin mit der Lizenz zum Enthüllen

Vor Nora Tschirner muss sich das Phantom vielleicht am meisten in Acht nehmen. Denn die Moderatorin, Musikerin und Schauspielerin hat jede Menge "Tatort"-Erfahrung. Als Kriminalhauptkommissarin Kira Dorn ermittelte sie zusammen mit ihrem Kollegen Lessing (Christian Ulmen) zwischen den Jahren 2013 bis 2021 unzählige Morde. Immerhin elf Fälle klärte das Kriminal-Duo Lessing und Dorn in Weimar (Thüringen) auf. Nach dem Filmtod ihres Kollegen Lessings hängte Nora Tschirner alias Kira Dorn ihre Dienstwaffe an den Nagel. Brachte sie dieses Opfer, nur um sich nun völlig auf die Jagd des Phantoms konzentrieren zu können? Immerhin brachte ihr die Rolle der Kira Dorn 2015 einen Romy als "Beliebteste Serienschauspielerin" ein.

Der Name Nora Tschirner steht aber auch für bestes deutsches Kino. Mitunter war sie auf der Leinwand zu sehen in "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" mit Til Schweiger, "Offroad" mit Elyas M’Barek sowie "Gut gegen Nordwind" mit Alexander Fehling.

Abseits des Tatorts und der Kinoleinwand engagiert sich die 1981 in Ost-Berlin geborene Nora Tschirner sehr für die Entwicklungsländer in Afrika. Unter anderem unterstützt sie hier den gemeinnützigen Verein "Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika".

Alle Detektive bei "Wer ist das Phantom" im Überblick: