Schauspielerin Karoline Herfurth ist in der ersten Show zu "Wer ist das Phantom?" am 26. Oktober um 20.15 Uhr dabei! Wird sie erraten können, wer sich hinter dem Phantom versteckt?

Steckbrief zu Karoline Herfurth:

Vorname Karoline Nachname Herfurth Beruf Schauspielerin und Filmregisseurin Land Deutschland Geburtsort Ost-Berlin Geburtstag 22.05.1984

Karoline Herfurth – die Blockbuster-Schauspielerin

Hört man den Namen Karoline Herfurth, denken viele Kinofreunde wohl als erstes an ihre Rolle der peniblen aber niedlichen Lehrerin Lisi Schnabelstedt an der Seite von Elyas M‘Barek in "Fack ju Göhte". Mit über 7 Millionen Kinobesucher:innen überstrahlt diese Komödie viele Erfolge der Berliner Schauspielerin, dabei wirkte kaum eine andere Kollegin in so vielen deutschen Blockbustern mit wie Karoline Herfurth. Ihre Vita listet unter anderem Erfolgsstreifen wie "Mädchen, Mädchen", "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders", "Der Vorleser", "Das Wunder von Bern", "Vincent will Meer", "Zettl", "Traumfrauen", "Die kleine Hexe", "Das perfekte Geheimnis" und viele mehr. In manchen ihrer Filme steht Karoline Herfurth nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Regisseurin dahinter, wie etwa in "SMS für Dich" oder "Sweethearts".

Ihr schauspielerisches Schaffen brachte zudem schone eine Vielzahl an Auszeichnungen mit sich, wie etwa 2008 den Grimmepreis für ihre Darstellung in "Eine andere Liga", den Bayerischen Filmpreis 2009 als Beste Nachwuchsdarstellerin in "Im Winter ein Jahr" sowie 2011 den Jupiter Award als Beste Schauspielerin Deutschlands. Sollte das gesuchte Phantom in der neuen Rate-Show "Wer ist das Phantom?" aus der Filmbranche kommen, dürfte ihm Karoline Herfurth wohl schnell auf die Schliche kommen. Zumal die 1984 in Berlin-Pankow geborene Schauspielerin in einer Patchwork-Familie mit sieben Geschwistern aufwuchs, da hat man jede Ausrede und alle Ausflüchte schon einmal gehört. Wer noch mehr über die Ausnahme-Mimin wissen möchte, kann dies im Star-Profil zu Karoline Herfurth in Erfahrung bringen.

