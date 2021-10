- Alle Informationen zu "Wer ist das Phantom?" im Überblick

Die drei Prominenten Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic spielen in der neuen ProSieben-Show "Wer ist das Phantom?" um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektiv:innen ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Hinweis auf die Identität des bekannten Unbekannten. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Tipps können die Spürfüchse sich erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

Spoiler-Gefahr! Die ersten Hinweise auf das Phantom

"Es ist eine eher kleinere Person!", schätzt Nora Tschirner, als sie das Phantom sieht. "Es ist niemand, der Anfang 20 ist", meint Edin Hasanovic.

Kann das Phantom alle Hinweise auf seine Identität geheim halten? Nicht alle! Investigative ProSieben-Recherchen fanden heraus, dass es einmal Heimweh gehabt haben soll. Dass es auf Social Media ist. Und dass es eine eigene Modekollektion haben soll. Jetzt ist es eindeutig – oder?

Wie viele Hinweise erspielen sich die Detektive? Welche Vermutungen werden sie haben? Und vor allem: Wer ist das Phantom?

Mitfiebern und Mitraten bei "Wer ist das Phantom?"

Während der Sendung können die Zuschauer:innen selbst zur Fernbedienung greifen und im red-button-Portal weitere Infos sehen – verfügbar auf jedem Smart-TV. Und wer kein TV-Gerät zur Verfügung hat, kann die Sendung selbstverständlich hier im Livestream mitverfolgen. "Wer ist das Phantom?" läuft mit seinen vier Folgen ab sofort wöchentlich, ab Dienstag den 26. Oktober 2021 um 20:15 Uhr.