Der Moderator zwischen den Detektiv:innen und dem Phantom

Steven Gätjen (hier geht's zum Star-Profil) ist bereits aus vielen ProSieben- und SAT.1-Formaten wie "Die Liveshow bei dir zuhause" oder "Schlag den Raab" bekannt. Nun präsentiert der Moderator auf ProSieben die neue Rätselshow "Wer ist das Phantom?" und bekommt als Gastgeber selbst eine etwas mystische Schlüsselrolle auferlegt.

Ab dem Jahr 1999 beginnt Steven Gätjen seine Karriere bei ProSieben als Moderator für taff. Danach folgt unter anderem die "Oscar Red Carpet Show". Weiterhin führt der Filmexperte durch zahlreiche Blockbuster-Premieren wie "James Bond 007: Spectre", "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und "Fack ju Göhte 2". Auch danach bleibt der Entertainer ProSieben treu und präsentiert Sendungen und Shows wie "TV total"-Events oder den "FREE EUROPEAN SONG CONTEST".

Steven Gätjen – unser Mann in Hollywood

Steven Gätjen wird 1972 als Sohn eines deutschen Arztes in Phoenix, Arizona geboren. Die Familie zieht nur wenige Jahre später nach Hamburg, Steven kehrt jedoch als Erwachsener für eine Weiterbildung in Film- und Fernsehproduktion in sein Geburtsland zurück. Kein Wunder also, dass er seinen Platz vor und hinter der Kamera als Moderator und Filmexperte gefunden hat. Nebenbei macht der Cineast es sich zum Hobby, in verschiedenen Produktionen eine Gastrolle zu übernehmen und konnte so bereits Auftritte in "Real Steel" oder "Mission: Impossible – Rogue Nation" ergattern.

"Wer ist das Phantom? " 2021: Wann beginnt die erste Staffel und um was geht es?

Die neue Rätsel-Show "Wer ist das Phantom?" beginnt am 26. Oktober 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben mit der ersten von vier Folgen. Pro Sendung erarbeiten sich drei prominente Detektiv:innen in Form von Spielen und Quizzen Hinweise auf ein prominentes Phantom. Können sie also ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des Phantoms führt. Bis zu sieben Hinweise können die Spürnasen so erspielen. Die große Auflösung erfolgt am Ende der jeweiligen Show.

In der ersten Folge übernehmen Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic die Rolle der Detektiv:innen. Werden sie das Phantom enthüllen?