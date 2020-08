Der Berg ruft? "Wer sieht das denn?!" ruft lauter. Hans Sigl doktort mit Laura Karasek in der Show-Quiz-Show am Dienstagabend auf ProSieben an Ruth Moschners Fragen herum. Sind der "Bergdoktor" und das Allroundtalent aufmerksamer als ihre Kontrahenten: Comedian Chris Tall und Moderatorin Viviane Geppert?