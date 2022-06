Die Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt läuft seit 2021 auf ProSieben.

Bisher wurden drei Staffeln ausgestrahlt.

Alle Infos zu "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3.

Starttermin: Wann läuft die vierte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"

Staffel 3 von "Wer stiehlt mir die Show?" endete mit dem großen Finale am 8. Februar 2022 auf ProSieben.

Nun wurde verkündet, wann Staffel 4 auf ProSieben zu sehen sein wird: Ab 2. August 2022 fragt Joko Winterscheidt wieder jeden Dienstag um 20:15 Uhr "Wer stiehlt mir die Show?" – und das sechs Wochen lang.

Bereits am Ende der letzten Folge der dritten Staffel hatte Joko wieder dazu aufgerufen, sich als Wildcard-Kandidat:in zu bewerben.

Damit war die vierte Staffel offiziell bestätigt, wenig später wurden die neuen Promi-Kandidat:innen vorgestellt:

Obacht, @officiallyjoko! Show in Gefahr! @NilamFarooq, Olli Schulz und Fahri Yardim wollen Jokos Job als Quizmaster stehlen. Ab heute produzieren wir für Dich die neue Staffel #WSMDS. Sechs neue Folgen zeigen wir Dir im zweiten Halbjahr 2022. Großer kleiner Applaus. 👏 pic.twitter.com/BE4ymbMvRb — ProSieben (@ProSieben) May 9, 2022

"Wer stiehlt mir die Show?": Darum geht's

"Wer stiehlt mir die Show?" lautet die Frage, die Joko Winterscheidt zu Beginn einer jeden Staffel in den Raum stellt.

Zunächst ist er der Moderator und Quizmaster der Sendung, doch das kann sich in jeder Woche ändern. Denn der Gastgeber stellt den Kandidatinnen und Kandidaten seinen Job in der Show als Hauptgewinn in Aussicht.

Der Gewinner oder die Gewinnerin einer Folge darf die nächste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" selbst moderieren, während Joko dann im Ratepanel Platz nehmen muss.

Der neue Moderator oder die neue Moderatorin hat außerdem die Möglichkeit, die Sendung nach eigenen Vorstellungen umzugestalten.

Wie funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

Es gibt insgesamt acht Spielrunden, die in mehrere Gewinnstufen eingeteilt sind. Nach jeder Gewinnstufe muss ein:e Teilnehmer:in das Panel verlassen.

Wer übrig bleibt, tritt als Finalist:in direkt gegen Joko an. Das Finale wird von Katrin Bauerfeind moderiert.

Sollte der aktuelle Moderator bzw. die aktuelle Moderatorin der Folge im Finale verlieren, muss er oder sie die Show abgeben und in der nächsten Folge als Quizkandidat teilnehmen.

Wer tritt bei "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Joko an?

Das Panel der Herausforder:innen besteht aus drei Prominenten und einer Zuschauerin oder einem Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in.

Das sind die Kandidat:innen der 4. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"

Diese Kandidat:innen und Prominenten waren bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Das war das Panel für die dritte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". In den sechs Folgen traten die Promis Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Mark Forster gemeinsam mit jeweils einer Wildcard-Kandidatin oder einem Wildcard-Kandidaten gegen Joko Winterscheidt an.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Die Quizshow mit Joko Winterscheidt behält auch im vierten Durchgang ihren Sendeplatz am Dienstag in der Primetime.

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 1: Dienstag, 2. August 2022

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 2: Dienstag, 9. August 2022

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 3: Dienstag, 16. August 2022

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 4: Dienstag, 23. August 2022

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 5: Dienstag, 30. August 2022

"Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 4, Folge 6: Dienstag, 6. September 2022

Sendezeit: Start der Sendung ist jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben.

"Wer stiehlt mir die Show?" als Wiederholung, Livestream und ganze Folgen

Neben der Ausstrahlung auf ProSieben gibt es "Wer stiehlt mir die Show?" 2022 auch als Wiederholung online und im TV.

Außerdem wirst du auch Staffel 4 wieder im Livestream verfolgen und jede ganze Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" kostenlos im Netz ansehen können.

Alle Infos zu TV-Ausstrahlung, Livestream und Wiederholung findest du hier.

Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?"

Zu Beginn der vierten Staffel wird wie gewohnt Joko Winterscheidt der Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" sein. Ob und wie lange er das bleiben wird, ergibt sich aus dem Spielverlauf der Quizshow. Die Show-Moderationen können je nach Gewinn der einzelnen Folgen wechseln.

Die Finalrunde einer jeden Folge wird von Katrin Bauerfeind moderiert, da Joko im Finale selbst als Kandidat antritt.

Über Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt ist der Gastgeber und ursprüngliche Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".

Von den sechs Folgen der dritten Staffel gewann und moderierte er vier Sendungen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Gewinner:innen im Überblick

Wer die Show gewinnt, gewinnt die Show. Das Prinzip von "Wer stiehlt mir die Show?" ist im Grunde ganz einfach und ruft gerade deshalb große Begeisterung hervor. Der oder die Gewinner:in wird zum Moderator oder zur Moderatorin einer eigenen Show auf ProSieben. In der Vergangenheit ist dies Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David, Mark Forster und Anke Engelke gelungen.

Gewinn im Finale bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Gewinn in der finalen Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" war jeweils das Coverbild auf einem exklusiven Rätselheft zur Sendung.

Auf dem Rätselheft-Cover der ersten Staffel war Elyas M'Barek zu sehen.

In Staffel 2 hätte Joko Winterscheidt die Zeitschrift zieren dürfen. Als Dankeschön an Kandidatin Shirin David schenkte er ihr allerdings seinen Gewinn, sodass sie das Coverfoto stellte.

Staffel 3 endete mit Jokos eigenem Rätselheft.

Wie schon in den vorherigen Staffeln kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin der finalen Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 3 über ein Coverfoto auf einer Rätselzeitschrift freuen.

Das "Witzige Rätsel-Karussell", die extra aufgelegte Rätselzeitschrift von "Wer stiehlt mir die Show?", kommt in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Handel.

Wessen Bild wird wohl diesmal auf dem Rätselheft zu sehen sein? Die Antwort gab es im WSMDS-Finale am 8. Februar 2022.

Wer ist die Studioband bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2022?

In allen drei Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" gab es eine große Liveband im Studio. Welchen Namen die Gruppe trug, lag stets im Ermessen des jeweiligen Gastgebers oder der Gastgeberin. Bei Joko trat die Band zum Beispiel unter dem Namen The Mighty Winterscheidts auf.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Spiele von Staffel 4

Welche kreativen Spiele und verrückten Raterunden sich das WSMDS-Team für Staffel 4 einfallen lässt, siehst du demnächst in den neuen Folgen auf ProSieben.

Drehort: Wo wird "Wer stiehlt mir die Show?" 2022 aufgezeichnet?

Die Aufzeichnung von "Wer stiehlt mir die Show?" findet in Berlin statt.

Wo und wie kann man sich für "Wer stiehlt mir die Show?" bewerben?

Hier findest du alle Informationen zur Bewerbung als Wildcard-Kandidat:in bei "Wer stiehlt mir die Show?"