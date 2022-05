"Wer stiehlt mir die Show?" 2022: Diese Kandidat:innen sind in Staffel 4 dabei

Im Sommer zeigt ProSieben die vierte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"

Die drei Promi-Kandidat:innen von WSMDS-Staffel 4 sind: Olli Schulz, Nilam Farooq und Fahri Yardim.

Außerdem treten wieder Wildcard-Kandidat:innen gegen Joko Winterscheidt an.

Wer "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren will, muss erst einmal "Wer stiehlt mir die Show?" gewinnen. Einzige Ausnahme: Joko Winterscheidt. Er startet als Moderator in die vierte Staffel. Welche Kandidat:innen ihn diesmal herausfordern, erfährst du in diesem Artikel.

Diese Promis treten bei "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4 an

Das sind die prominenten Kandidat:innen in der vierten Staffel von WSMDS:

Obacht, @officiallyjoko! Show in Gefahr! @NilamFarooq, Olli Schulz und Fahri Yardim wollen Jokos Job als Quizmaster stehlen. Ab heute produzieren wir für Dich die neue Staffel #WSMDS. Sechs neue Folgen zeigen wir Dir im zweiten Halbjahr 2022. Großer kleiner Applaus. 👏 pic.twitter.com/BE4ymbMvRb — ProSieben (@ProSieben) May 9, 2022

Diese Wildcard-Kandidat:innen siehst du in Staffel 4

Den vierten Platz im Panel wird in jeder Folge der vierten WSMDS-Staffel eine andere Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat besetzen. Die Namen der Beteiligten erfährst du jeweils kurz vor der TV-Ausstrahlung hier.

Diese Kandidat:innen haben bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2022 gewonnen

Hier informieren wir dich nach jeder Folge über die Gewinner:innen von "Wer stiehlt mir die Show?" und verraten, wer die nächste Ausgabe moderieren wird.