Alle Infos zu Staffel 3 von "Wer stiehlt mir die Show?"

In "Wer stiehlt mir die Show?" muss Joko Winterscheidt regelmäßig zittern, ob er es schafft, seinen Job als Moderator zu verteidigen – oder ob er zur Seite treten und eine:n andere:n ranlassen muss, der die Moderation in der nächsten Folge übernehmen wird.

Denn schon Schauspieler Elyas M'Barek und Rapperin Shirin David schafften es unter anderem, ihn auf die hinteren Plätze zu verweisen und sich die Moderation der Show zu erspielen. Ein Konzept, das gut ankommt und unterhält.

Deutscher Fernsehpreis 2021 für "Wer stiehlt mir die Show?"

Das sehen nicht nur die Zuschauer:innen und Fans so, die Abend für Abend einschalten, um dem Spektakel beizuwohnen, sondern auch die Jury des Deutschen Fernsehpreises. "Wer stiehlt mir die Show?" wurde am 16. September 2021 mit dem begehrten Preis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" ausgezeichnet.

Gegen die Konkurrenz durchgesetzt

Ebenfalls in der gleichen Kategorie nominiert waren die beiden Sendungen "Die große Terra X-Show", die im ZDF zu sehen ist, und "Take Me Out", die auf RTL ausgestrahlt wird. Aber das Format mit Joko Winterscheidt konnte den Sieg davontragen und die begehrte Auszeichnung einheimsen.

Weitere Auszeichnung für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Die Ausgabe von "Joko und Klaas LIVE" zum Thema Pflegenotstand wurde ebenfalls mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Infotainment" ausgezeichnet. Die beiden Moderatoren nutzten die Chance nutzen, ihre bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" erspielten 15 Minuten auf sieben Stunden zu verlängern, um die Schicht einer Pflegekraft zu begleiten. Dafür gab es nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch viele Reaktionen, Tweets und Posts in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #nichtselbstverständlich.