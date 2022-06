In "Guardians Of The Galaxy" leiht Fahri Yardim als Synchronsprecher dem Waschbären Rocket seine Stimme. In der Erfolgsserie "Jerks" begeistert er an der Seite seines langjährigen Freundes Christian Ulmen und als "Tatort"-Kommissar ermittelt er an der Seite von Til Schweiger. Hat Fahri auch das Zeug dazu, Joko die Show zu stehlen und "Wer stiehlt mir die Show?" zu moderieren?

Kann der "Jerks"-Star Joko die Show stehlen?

Seine Schauspielkarriere startete Fahri Yardim mit Produktionen wie "König von Kreuzberg" (2005) und "Kebap Connection" (2005). Er wirkte in zahlreichen Til-Schweiger-Filmen wie "Wo ist Fred?" (2006), "Keinohrhasen" (2007) und "Kokowääh" (2011) mit, bevor er 2013 mit Schweiger ein neues Hamburger "Tatort"-Duo bildete.

Wahnsinnig erfolgreich ist Fahri Yardim mit der Serie "Jerks" (seit 2017) zusammen mit Christian Ulmen und als Synchronsprecher in der deutschen Fassung von US-Produktionen wie "Pets" (2016). Hollywood-Luft durfte er an der Seite von Ben Kingsley in "Der Medicus" (2013) schnuppern.

Die wichtigsten Fakten zu Fahri Yardim

Name: Fahri Yardim

Geburtstag: 7.8.1980

Geburtsort: Hamburg

Alter: 41

Filme und Serien mit Fahri Yardim