Joko Winterscheidt setzt seinen Job als Quizmaster wieder aufs Spiel. In sechs neuen Folgen der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko gegen neue Herausforder:innen in Quizrunden an. Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet aber kein Geld- oder Sachpreis – wer es schafft, Joko zu schlagen, gewinnt seine Show.