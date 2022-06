Willst du das Promi-Panel von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4 besser kennenlernen? Hier werden die Stars vorgestellt.

Ab 2. August: Wer kann Joko Winterscheidt die Show stehlen?

Wartet auf Joko Winterscheidt eine unfreiwillige Sommerpause hinterm Ratepult? Ab 2. August 2022 setzt der Moderator in sechs neuen Folgen jeden Dienstag wieder seinen Job als Showmaster aufs Spiel.

In der mit dem Grimme-Preis 2022 ausgezeichneten Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko dieses Mal gegen Schauspielerin Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim in mehreren Quizrunden an. Zudem kämpft je Folge eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".

WSMDS Staffel 4: Die Quizshow mit Joko kehrt zurück

Nach jeder Gewinnstufe muss ein:e Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbliebene Person an.

Auf die Gewinnerin oder den Gewinner warten aber weder Geld- noch Sachpreise; wer es schafft, Joko im Finale zu schlagen, gewinnt die Moderation seiner Show auf ProSieben und darf die nächste Folge der Sendung nach eigenen Vorstellungen gestalten. Joko wird dann zum Kandidaten seiner eigenen Sendung.

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 4 – ab 2. August 2022, sechs Folgen, immer dienstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.