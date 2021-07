Eigentlich war es als liebes Kompliment gemeint, was die Nutzerin "pinarr38" in Vorfreude auf die neuen Folgen von " Wer stiehlt mir die Show?" twitterte. In ihrem Tweet äußerte die Userin die Hoffnung, dass die TV-Ausstrahlung der Quizshow mit Shirin David wohl viele Menschen dazu bringen könnte, ein positiveres Bild von der Rap-Künstlerin und Unternehmerin zu bekommen.

Doch die Angesprochene ist davon noch nicht überzeugt. Selbstironisch und schlagfertig antwortet Shirin über ihren Twitter-Account:

"kann’s kaum abwarten handy ab dienstag zu deaktivieren wenn das erste mal rauskommt, dass ich nicht mal weiß wieviele 0en eine milliarde hat"

Shirin ist unsicher: Wie viele Nullen hat eine Milliarde?

Mit ihrem Tweet spielt Shirin David vermutlich auf eine Quizfrage an, die ihr im Verlauf der Staffel gestellt werden wird und auf die sie keine Antwort weiß.

Die korrekte Lösung lautet übrigens: in Ziffern geschrieben hat die Zahl eine Milliarde insgesamt 9 Nullen – 1.000.000.000. Das vor laufenden Kameras nicht auf Anhieb zu wissen, ist eigentlich nichts, wofür man sich schämen müsste. Belustigte Nachrichten oder Anrufe auf dem Handy sollte Shirin also nicht erwarten müssen.

Was passiert bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Wie ernst Shirin David den Tweet gemeint hat, ob es für die Herausforderin im Quiz wirklich so schlecht lief oder sie Joko am Ende nicht doch noch die Show stehlen kann, erfährst du ab heute Abend immer dienstags, 20:15 Uhr, in der 2. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben und im Livestream.

