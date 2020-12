Vom Kandidaten zum Quizmaster in nur einer Show: Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk treten ab 5. Januar 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr, in fünf Folgen auf ProSieben an, um gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen. Ein wechselnder Wildcard-Zuschauer versucht zusätzlich, Joko die Show zu stehlen.