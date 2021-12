"Wer stiehlt mir die Show?" startet 2022 in Staffel 3.

Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten sowie Promis werden wieder versuchen, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

Weitere Infos zu den neuen Folgen gibt es in Kürze.

Start von "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Dass eine dritte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben laufen würde, ist angesichts des großen Erfolges keine Überraschung. Inzwischen wurde auch schon bekanntgegeben, dass es 2022 so weit sein wird. Nur das genaue Startdatum, die konkreten Sendetermine und Sendezeiten der neuen Folgen stehen noch aus.

Sobald die Ausstrahlungstermine und Details von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 3 offiziell bekannt sind, erfährst du sie hier.

Sendezeiten und Sendetermine von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 3

Du willst wissen, wann du die neuen Folgen der Quizshow auf ProSieben sehen kannst? Alle Sendezeiten und Sendetermine stellen wir hier in Kürze als Tabelle bereit.

Wiederholung, Livestream und ganze Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" 2022

Die ganzen Folgen der bisherigen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" kannst du online ansehen. Die neuen Folgen werden nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden.

"Wer stiehlt mir die Show?": So funktioniert die Show

Was auf den ersten Blick wie ein ganz normales Quiz aussehen mag, hat es wirklich in sich: Joko Winterscheidt hat als Preis für die Gewinnerin oder den Gewinner der Show seinen Job ausgelobt. Wer als Siegerin oder Sieger aus dem Finale hervorgeht, stiehlt die Show – wird also zum Moderator oder zur Moderatorin der nächsten Sendung.

Moderator:innen und Kandidat:innen in Staffel 3

Wer wird in Staffel 3 außer Joko Winterscheidt, der als Host von Folge 1 die Staffel eröffnet, noch moderieren? Das erfährst du auf ProSieben und zeitnah immer online aktualisiert. Eine Chance, die Show zu stehlen, bekommen 2022 neben den Wildcard-Kandidat:innen auch Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti.