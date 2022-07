Vor der TV-Ausstrahlung der 4. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" haben alle sechs Wildcard-Kandidat:innen wieder unsere Online-Fragen beantwortet. Hier ist der Steckbrief von Lena aus Folge 1.

"Wer stiehlt mir die Show?" Folge 1: Wildcard-Kandidat Lena im Porträt

Name: Lena

Lena Alter: 25

25 Wohnort: Berlin

Berlin Berufliche Tätigkeit: Studentin der Sozialen Arbeit

Nenne ein typisches Zitat von dir oder dein Lebensmotto.

Ohne Spaß kein Fun.

Warum machst du bei "Wer stiehlt mir die Show?" mit?

Aktuell versuche ich, mehr Dinge einfach zu tun, bei denen ich irgendwann bereuen würde, sie nicht getan zu haben. Und ne eigene Show zu haben, wäre schon ne ganz solide Geschichte, die ich gerne meinen Enkelkindern irgendwann erzählen würde. Und wo sonst kann man einfach eine eigene Show gewinnen?

Was sollten die Zuschauer:innen vor der Sendung unbedingt über dich wissen?

Dass ich absolut keine Füße mag. Ich hoffe sehr, dass alle ihre Schuhe anlassen werden.

Was dürfen die anderen Kandidat:innen auf keinen Fall vorher über dich wissen?

Dass ich viel zu viel unnützes Wissen habe und bei so bedeutendem Allgemeinwissen eher bluffen werde.

Wer aus dem Panel wird deine härteste Konkurrenz werden?

Fahri unterschätze ich bestimmt total. Er selbst hat mir backstage auch gesagt, dass er so absolut gar nichts weiß und direkt rausfliegen wird. Aber ich bin misstrauisch, ob sein Wissen nicht doch genau für diese Show ausreicht.

Warum bist du eine bessere Moderatorin als Joko Winterscheidt?

Weil ich mir die letzten Jahre so viel von Joko abgeschaut habe, sodass ich nun super viele Skills habe, die ich anwenden könnte. Und sind wir mal ehrlich – bis zur Rente wird Joko seinen Job sicher auch nicht machen wollen. Call me, bin bereit zu übernehmen!

Was hast du dir für deine Show überlegt, falls du sie gewinnen solltest?

Es wird groß auf jeden Fall. Unter anderem werden so heftig nice Menschen Bühne bekommen, die richtige Weltklasse-Begabungen haben. Und Menschen, die einfach so richtig coole Jobs in meiner Show bekommen haben, um ein bisschen mehr Spaß da reinzubringen. Ebenso habe ich vor, das Panel auf eine kulinarische Reise aufs Land mitzunehmen und sie in die Welt der besten Dorf-Shots einzuführen.

