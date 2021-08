Bastian Pastewka als Showmaster – eine Hommage an Peter Alexander

Zum Auftakt der Sendung diskutierte Bastian Pastewka noch mit seiner Agentin, ganz wie man es aus seiner eigenen Serie "Pastewka" gewohnt ist. Was dann folgte, war pure Unterhaltung, mit der wohl niemand gerechnet hatte.

Auch die Kandidaten Joko Winterscheidt, Shirin David, Komiker Teddy Teclebrhan und Wildcard-Gewinnerin Laura konnten sich über die gesamte Sendung hinweg nicht mehr einkriegen vor Lachen. Bei seinem großen Auftritt präsentierte sich Bastian Pastewka, wie einst Show-Legende Peter Alexander, in Anzug und Fliege. Mit Gesangseinlagen, Showgirls und -boys eröffnete er die 4. Folge von " Wer stiehlt mir die Show?". Ein legendärer Auftritt, dem die dann folgende Sendezeit in nichts nachstand. Das sahen auch die Zuschauer so und teilten ihre Begeisterung auf Twitter:

Wie kann man Pastewka nicht lieben??? #WSMDS pic.twitter.com/AZdUX9iMiE — BILD ist und bleibt SCHMUTZ! (@Rieslinger) August 3, 2021

Kann @pastewka bitte einfach alles im deutschen Fernsehen moderieren? Danke. #WSMDS — Janna Bacon (@jannabacon) August 3, 2021

Sitze seit 20 Minuten so vorm Fernseher, weil alles so toll ist #wsmds pic.twitter.com/IOfjTfUL3b — Kimsy (@katiekate2808) August 3, 2021

Pyramide zum Sieg

Die Spiele der Sendung stellte Bastian Pastewka als Gewinnpyramide vor, durch die sich die Kandidaten durchspielen mussten. Drei Gewinnstufen trennten sie vom Finale. Teddy Teclebrhan und Laura schieden zuerst aus. Das letzte Spiel, bei dem Shirin David und Joko Winterscheidt eine Rede ans Volk von einem Teleprompter ablesen und einen Lückentext korrekt ausfüllen mussten, endete unentschieden. Darauf folgte eine alles entscheidende Schätzfrage, die Shirin am besten beantworten konnte und es damit ins Finale schaffte.

Das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?": Kathrin Bauernfeind moderiert wieder

Bastian Pastewka wurde während des Finales von Moderatorin Kathrin Bauernfeind abgelöst, die ihre Rolle als Schiedsrichterin mit Freude auslebte. Nach vielen kniffligen Fragen, die Shirin David beantworten und gleichzeitig auch noch Bastian Pastewkas Wissensstand richtig einschätzen musste, konnte sie das Finale schließlich für sich entscheiden.

Auch ihre Show verspricht ein unvergessliches Spektakel zu werden. Die 5. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?": Dienstag, den 10.08.2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben.