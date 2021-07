"Wer stiehlt mir die Show?": Bastian Pastewka stiehlt Joko Winterscheidt die Show

Als erstem Herausforderer der zweiten Staffel gelingt es Star-Trek-Nerd Bastian Pastewka die Show von Joko Winterscheidt zu stehlen. Der Schauspieler und Comedian gewinnt Folge 3 von "Wer stiehlt mir die Show?" und wird somit die 4. Folge am 3. August 2021 auf ProSieben als Moderator präsentieren.

Mit drei Bonusmünzen ins Finale

Dank starker Leistung in den vorigen Spielrunden geht Bastian Pastewka mit der maximalen Anzahl an Bonusmünzen ins Finale. Diese drei Münzen dienen ihm als Wetteinsatz, falls er glaubt, dass Joko im finalen Quiz eine Antwort nicht weiß.

Denn eigentlich bekommt Joko im Finale für jede beliebige Antwort einen Punkt, ohne verraten zu müssen, was er wirklich geantwortet hat. Doch sobald eine Münze gesetzt wurde, muss der Moderator seine Antwort preisgeben. Ist diese falsch, bekommt er keinen Punkt und die Münze geht zurück an Bastian Pastewka. Ist die Lösung korrekt, verliert der Herausforderer seine Münze und Joko bekommt einen Punkt.

Das Spiel endet, sobald entweder alle Münzen verloren wurden oder einer der beiden Spieler fünf Punkte erspielt hat.

Rückblick: Schon in Folge 1 war Bastian Pastewka bis ins Finale gekommen.

"Jurassic Park" bringt Bastian Pastewka den Sieg

"Wer schrieb Romanvorlage und Drehbuch zu Steven Spielbergs 'Jurassic Park'?" - so lautet die letzte Frage, die Katrin Bauerfeind im Finale von Folge 3 an den Herausforderer Bastian Pastewka und den bisherigen Host der Show, Joko Winterscheidt, stellt. Eine Popkultur-Frage mit Filmbezug also. Eigentlich genau das Metier von Bastian Pastewka, der in diesem Moment bereits mit 4 zu 3 führt.

Joko Winterscheidt kennt die korrekte Antwort nicht. Doch da er ohnehin zurückliegt, muss Bastian Pastewka keine Münze setzen. Alles, was der Herausforderer für den Sieg noch benötigt, ist die richtige Lösung.

Im Clip: Finale von Folge 3 - Wird Pastewka Joko die Show stehlen?

"Wer stiehlt mir die Show?": Bastian Pastewka wird Moderator

Die Antwort von Bastian Pastewka stimmt (die Lösung ist übrigens: Michael Crichton) und so wartet auf ihn der Moderationsvertrag für " Wer stiehlt mir die Show?", den er sogleich unterzeichnet.