In Folge 4 schlug sich Wildcard-Gewinnerin Laura sehr wacker. Fürs Finale hat es leider trotzdem nicht gereicht. In der heutigen Folge ergänzt nun ein Mann die Runde im Kampf um Shirin Davids Show. Nico ist der Wildcard-Kandidat am 10. August.

Steckbrief: "Wer stiehlt mir die Show?"-Kandidat Nico

Name: Nico

Alter: 39

Wohnort: Köln

Beruf: IT-Projektleiter

Besondere Fähigkeiten: seit 2008 amtierender Bonner Meister im Videospiel "Guitar Hero"

Im Clip: Nico hat Musik im Kopf und die 90er im Blut

Nico liebt den Flair der 90er-Jahre

Sollte Nico gewinnen, hat er schon klare Vorstellungen, wie die Sendung unter seiner Leitung aussehen soll: Als Vorbild dienen ihm die Quiz-Shows der 90er-Jahre. Aber ein Schritt nach dem anderen.

Zuerst muss er sich gegen seine Mitstreiter:innen durchsetzen und da sollte er besser nicht auf Nachsicht hoffen. Wie sich Nico schlagen wird, erfährst du in Folge 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" heute Abend, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream.

Staffel 2: Diese Wildcard-Kandidat:innen waren bisher dabei

