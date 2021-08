Shirin David legte in der 5. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" einen unfassbaren Auftritt hin und führte die Kandidaten Joko Winterscheidt, Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan und Wildcard-Kandidaten Nico mit zahlreichen Köstlichkeiten durch ihre Show.

"Wer stiehlt mir die Show?": Joko im Freudentaumel dank Donuts und Döner

So etwas gab es bei "Wer stiehlt mir die Show?" noch nie: Statt der üblichen Sterne, verteilte die Moderatorin Shirin Donuts an ihre Gäste. Die durften natürlich auch gegessen werden. Zur Stärkung gab es dann auch noch Döner für alle. So wollte Shirin David für das leibliche Wohl ihrer Kandidaten sorgen. Vor allem Joko war davon begeistert und griff bei dem reichlichen Angebot beherzt zu. Gut so, denn die Stärkung schien auch seinen Geist zu schärfen. Nachdem erst Teddy Teclebrhan und dann Bastian Pastewka die Show verlassen mussten, war Joko nicht mehr zu stoppen. Er setzte sich schließlich auch gegen Wildcard-Gewinner Nico durch, der sich bis zum Schluss als schwieriger Gegner erwies.

Vorteil durch Alter

Im Finale, wie immer moderiert von Katrin Bauerfeind, trat Joko mit Shirin David einer starken Konkurrenz entgegen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Shirins Jugend der Musikerin zum Nachteil werden könnte? Die Frage "Welche Firma brachte 1983 das dynatac 8000x auf den Markt – Das erste kommerzielle Mobiltelefon?" konnte Joko mit "Motorola" richtig beantworten. Er wusste auch Shirin richtig einzuschätzen, die erst 1995 geboren wurde und von dieser veralteten Technik noch nie gehört hatte. Somit konnte sich Joko einen Vorsprung sichern, den Shirin nicht mehr einholen konnte.

Shirin verliert die Show und ist trotzdem eine Siegerin: Moderation mit gebrochenem Fuß!

"Wer stiehlt mir die Show?": Joko is back

