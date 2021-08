Kaum ist sie wieder mit dabei, schafft es Palina Rojinski ins Finale. Sie sprang kurzfristig als Ersatz für Shirin David ein, die sich in der 5. Folge verletzt hatte. Schon in der ersten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" stand Palina im Finale. Damals musste sie sich leider gegen Elyas M'Barek geschlagen geben. Diesmal will sie den Sieg mehr denn je.

Im Clip: Finale: Joko gegen Palina - Wer kommt auf das Cover des Rätselheftes?

Verwechslung? Shirin Davids Gesicht erscheint auf dem Rätselheft-Cover

Der Gewinn in der letzten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" ist das Cover-Bild auf dem exklusiven Rätselheft zur Sendung. Weil Joko als Sieger der Staffel hervorgeht, würde also eigentlich er die Ausgabe mit seinem Gesicht zieren.

Dann verkündet er jedoch etwas Unerwartetes: Nicht er wird auf dem Cover zu sehen sein, es soll Shirin Davids Antlitz tragen. Das ist kein Fehler, sondern eine nette Geste des Moderators. Er richtet dazu noch ein paar persönliche Worte an die Rapperin: "Du bist ne unfassbar coole Frau. Wir haben dich alle in unser Herz geschlossen. Wir wünschen dir von Herzen nur das Beste. Das Cover wird’s nicht geben, ich schenke dir mein Cover!"

Russisches Münz-Roulette bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Aber von vorne: Schon bei der zweiten Frage im Finale, moderiert von Katrin Bauerfeind, muss Palina Rojinski eine Münze abgeben, die sie sich in den vorangegangenen Spielen hart erkämpft hatte.

Mit nur noch einer verbleibenden Münze fällt Palina die Entscheidung deshalb noch schwerer, ob sie diese bei der nächsten Frage setzen soll. Der Bauch sagt: "Setz die Münze!" Der Kopf sagt: "Nein!"

Joko versucht, Palina zu verunsichern, und die Taktik geht auf: Sie behält die zweite Münze und er kann den Gleichstand im Finale erzielen.

Bei der letzten, allesentscheidenden Frage muss Palina die zweite Münze schließlich doch setzen. Leider ist ihre Antwort falsch und Jokos Ergebnis richtig. Der verliert augenblicklich sein Pokerface und bricht in einen Siegestaumel aus. Er hat das Finale gewonnen!

Das "Witzige Rätsel-Karussell", die extra aufgelegte Rätselzeitschrift von "Wer stiehlt mir die Show?" wird ab morgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt, erhältlich sein - mit Shirin David auf dem Cover.

"Wer stiehlt mir die Show?": Staffel 3 kommt!

Eine 3. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show? "” ist für 2022 geplant. Weitere Infos in Kürze.