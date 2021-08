Dass sie ein absoluter Profi ist, hat Shirin David in ihrer Karriere schon häufig unter Beweis gestellt. Auch bei der fünften Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" legt die Rap-Künstlerin Professionalität an den Tag – und das in doppelter Hinsicht: Shirin David präsentiert eine tolle Show und moderiert die gesamte Sendung mit gebrochenem Knöchel.