Bei " Wer stiehlt mir die Show?" haben nicht nur drei prominente Herausforder:innen die Chance, einen Job als Moderatorin oder Moderator zu gewinnen. Pro Folge tritt auch ein:e Wildcard-Kandidat:in zum Quiz von Joko Winterscheidt an. In Folge 1 war das Antonia. In der zweiten Folge darf Wildcard-Gewinner Simon sein Glück versuchen.

Stiehlt Simon die Show in Folge 2?

Das ist über Wildcard-Kandidat Simon aus Folge 2 bekannt:

Name: Simon

Alter: 29

Wohnort: Essen

Beruf: Schauspieler

Besondere Fähigkeit: versteht und spricht ein wenig Griechisch

Simon: Wildcard-Kandidat mit dem richtigen Mindset

Als Simon hinter den Kulissen auf Produzent Jakob Lundt trifft, gibt sich der Wildcard-Kandidat selbstbewusst. "Was machst du, wenn du das Quiz gewinnst?", will Jakob von ihm wissen. "Das nicht mehr abgeben", antwortet Simon nach kurzem Überlegen. Das kommt beim Producer gut an: "Das Mindset stimmt", konstatiert Jakob.

Großer Auftritt in Folge 2

Ob allein diese Einstellung schon für den Einzug ins Finale und den Sieg in der zweiten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" reicht, siehst du am 20. Juli 2021 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Wie seine Show im Falle des Gewinns aussehen würde, hat Simon jedenfalls schon genau durchgeplant. Seine Ideen beschreibt er im Vorstellungsclip, der im Vorfeld der Show aufgezeichnet wurde.