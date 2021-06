"Wer stiehlt mir die Show?": Start der zweiten Staffel

Die 2. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" beginnt am 13. Juli 2021. Immer dienstags ab 20:15 Uhr werden dann die 65 neuen Folgen auf ProSieben zu sehen sein.

WSMDS: So funktioniert die Quiz-Show mit dem außergewöhnlichsten Preis

"Wer stiehlt mir die Show?" (kurz: WSMDS) ist eine Quizshow, in der die Kandidat:innen die Moderation der darauffolgenden Ausgabe gewinnen können.

In jeder Folge treten vier Kandidat:innen in insgesamt 9 Quiz-Runden gegeneinander an. Die Gewinnerin oder der Gewinner dieser Runden spielt in einem Finalspiel gegen den Moderator oder die Moderatorin der jeweiligen Folge. Dieses Finale wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Wer das Finale gewinnt, darf dann eine Woche später die nächste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren.

Die erste Folge der zweiten Staffel von WSMDS wird von Joko Winterscheidt moderiert.

"Wer stiehlt mir die Show?": Fakten zur Produktion

Produktionsunternehmen Florida TV Sender ProSieben Erstausstrahlung 5. Januar 2021 Idee Joko Winterscheidt Titelmusik "The Man" von The Killers Genre Quizshow Bisherige Anzahl Folgen 11 Folgen in 2 Staffeln (Staffel 1: 5, Staffel 2: 6) Besetzung Staffel 2 Joko Winterscheidt, Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan, Shirin David Besetzung Staffel 1 Joko Winterscheidt, Palina Rojinski, Elyas M’Barek, Thomas Gottschalk Moderation Staffel 1 Folge 1-3: Joko Winterscheidt; Folge 4: Thomas Gottschalk; Folge 5: Elyas M’Barek; Finale: Katrin Bauerfeind

Moderator:innen und Show-Master:innen von WSMDS

Auch zu Beginn der 2. Staffel wird "Wer stiehlt mir die Show?" zunächst wieder von Joko Winterscheidt moderiert. Dies kann sich allerdings – je nach Ausgang des Spiels – für jede weitere Folge ändern.

Die Entscheidung darüber, wer die folgende Sendung moderieren wird, fällt im Finalspiel, das von Katrin Bauerfeind moderiert wird.

Die Kandidat:innen: Wer kann Joko die Show stehlen?

Die Gäst:innen und Mitspieler:innen von WSMDS sind ein:e Wildcard-Gewinner:in und drei prominente Kandidat:innen.

In Staffel 2 können diese Promi-Kandidat:innen Joko die Show stehlen:

Zusätzlich versucht pro Folge ein:e Wildcard-Teilnehmer:in Joko die Show zu stehlen. Die Wildcard-Teilnehmer:innen von Staffel 2 wurden im Vorfeld der Produktion ermittelt. Zuschauer:innen konnten sich hierfür bewerben und wurden von der Redaktion ausgewählt.

Das sind die Wildcard-Gewinner:innen der 2. Staffel:

wird noch bekanntgegeben

Das war Staffel 1

In der ersten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" waren diese Promi-Kandidat:innen dabei:

Elyas M’Barek

Palina Rojinski

Thomas Gottschalk

Also Wildcard-Teilnehmer:innen traten in Staffel 1 diese Kandidat:innen auf:

Folge 1: Luisa

Folge 2: Asena

Folge 3: Mark

Folge 4: Lily

Folge 5: Anna

Zum Start von Staffel 2: Als Wildcard-Kandidat:in bewerben!

Die Bewerbungsphase für die Wildcards der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist abgeschlossen.

Auf dieser Seite erfährst du zeitnah, wenn du dich wieder für die Teilnahme bei WSMDS bewerben kannst.

"Wer stiehlt mir die Show?": Das ist die Studio-Band

Sämtliche Musik bei "Wer stiehlt mir die Show?" wird von einer Studio-Band live eingespielt.

Dem Moderator oder der Moderatorin einer Folge steht es frei, die Show-Band in der Anmoderation mit einem Namen zu versehen. In Staffel 1 traten die Musiker u.a. als "The Mighty Winterscheidts", "The Heisenbergs" und "The Beautiful" auf.

Die Spiele im Überblick

Wird es ein Wiedersehen mit den "leichten Fünf" geben? Stellt Joko wieder musikalische Fragen? Was erwartet die Kandidat:innen und Zuschauer:innen?

Hier findest du in Kürze weitere Informationen zu den verschiedenen Spielen von "Wer stiehlt mir die Show?"

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Gewinner:innen aus Staffel 1 im Überblick

In der ersten Staffel musste Joko seinen Moderationsposten nach zwei Folgen abtreten und konnte ihn fortan nicht zurückgewinnen. So endeten die Sendungen:

Gewinner von Folge 1: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 2: Joko Winterscheidt

Gewinner von Folge 3: Thomas Gottschalk

Gewinner von Folge 4: Elyas M’Barek

Gewinner von Folge 5: Elyas M’Barek

Das Finale der fünften Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 1 hatte Elyas M'Barek gewonnen. Sein Preis: Er war auf dem Cover eines Rätselheftes zu sehen.

Finale: Das gibt es in Staffel 2 zu gewinnen

Noch wird nicht verraten, welchen Preis die Gewinnerin oder den Gewinner der finalen Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 2 erwartet.