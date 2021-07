Neben den drei prominenten Herausforder:innen treten in der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" insgesamt sechs neue Wildcard-Kandidat:innen zum Quiz an. Den Anfang macht in Folge 1 Antonia.

Folge 1: Antonia ist die Wildcard-Kandidatin

Name: Antonia

Alter: 21

Beruf: Veranstaltungskauffrau

Wohnort: Berlin

Spezialgebiet: unnützes Wissen

Stiehlt diesmal eine Zuschauerin die Show?

In Staffel 1 mussten sich die Wildcard-Gewinner:innen meist recht früh in der Show geschlagen geben. Bis ins Finale schafften es stets nur die Promis. Ab 13. Juli heißt es allerdings: neue Folgen, neues Glück.

Am nötigen Selbstbewusstsein mangelt es Antonia jedenfalls nicht. Vor dem Start der Aufzeichnung ist die Berlinerin sicher: Joko wird das Quiz in Staffel 2 nur einmal moderieren. Antonia hat sich fest vorgenommen, ihm gleich in Folge 1 die Show zu stehlen – und sie dann nicht mehr herzugeben.

Im Clip: Antonia will mit unnützem Wissen punkten

